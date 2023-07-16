15 июля, 23:44

В Омске потушили пожар на крыше пятиэтажного жилого дома

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

По предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пожар, охвативший крышу пятиэтажного жилого дома в Омске на площади 1 125 кв. м, потушен. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 00:41 мск пожар полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Пожар в пятиэтажном жилом доме начался вечером в субботу. Первоначальная площадь пожара составила 800 кв. м, позже она возросла до 1 125 кв. м. Из здания были эвакуированы 60 человек, еще 3 спасены. Жильцов дома размещают в пункте временного размещения на базе школы. В 22:36 мск пожар был локализован, а в 22:51 мск ликвидировано открытое горение. По предварительной информации, пострадавших нет. 

Теги:
РоссияОмская область
© Информационное агентство ТАСС
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