16 июля, 02:57,
обновлено 16 июля, 03:10
Военная операция на Украине

В Крыму отразили атаку беспилотников на Севастополь

Российские военные сбили и подавили восемь беспилотников, сообщил глава города Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны, флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили вражескую атаку на Севастополь, сбиты или подавлены восемь беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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"Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде", - написал он.

Развожаев уточнил, что атака была массированной и продолжительной, но никакие объекты в городе или в акватории не пострадали. "Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил губернатор.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 25 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
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