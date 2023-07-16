В Красноярске пропали двое детей

Мальчики ушли гулять и не вернулись

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Двое детей 7 и 12 лет вечером в субботу ушли гулять в Красноярске и пропали, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Сегодня ночью в дежурную часть ОП №7 МУ МВД России "Красноярское" обратились две женщины с заявлением о пропаже их детей 2010 и 2013 годов рождения. Накануне вечером мальчики ушли вместе гулять. Когда они не пришли домой, родители сначала попытались найти их самостоятельно", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками детей. Уточняется, что оба мальчика худощавого телосложения, ростом 130 см. Младший был одет в серую футболку с рисунком, синие штаны, черные сандали, старший - в темно-синюю футболку, черные шорты и черные сланцы.