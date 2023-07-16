Площадь лесного пожара в Павлодарской области Казахстана увеличилась до 800 га

Пресс-служба МЧС республики сообщает, что угрозы населенным пунктам нет

АСТАНА, 16 июля. /ТАСС/. Площадь пожара в государственном лесном природном резервате "Ертис орманы" Павлодарской области Казахстана увеличилась до 800 га. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Ориентировочная площадь пожара - 800 га. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара составляла 400 га.

Всего в тушении огня задействовали порядка 200 человек и более 50 единиц техники. Для ликвидации пожара привлекли четыре вертолета. В Павлодарскую область дополнительно направлена группировка сил и средств департаментов по ЧС Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей - 150 человек и более 30 единиц техники.

Для контроля и оценки ситуации на месте пожара находятся министр по ЧС Сырым Шарипханов и глава администрации области Асаин Байханов.

Лесной верховой пожар произошел 15 июля на территории государственного лесного природного резервата "Ертис орманы" в Щербактинском районе Павлодарской области. Тушение осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра.