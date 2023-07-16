Власти префектуры Акита запросили помощь армии из-за вызванных ливнями оползней

Сходы оползней произошли, в частности, близ городов Ога и Хаппо

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Власти префектуры Акита, где вторые сутки продолжаются мощные ливневые дожди, приведшие к разливу рек и оползней, запросили помощь Сил самообороны страны для содействия ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что сходы оползней из-за мощных ливней произошли, в частности, близ городов Ога и Хаппо - в настоящее время там испытываются трудности с доступом к чистой питьевой воде. Ожидается, что подразделения Сил самообороны могут быть направлены в эти районы уже в воскресенье.

По данным метеорологов, сильные дожди продолжатся в этой части Японии по крайней мере до понедельника. Уровень выпадения осадков в некоторых областях уже превысил 400 м, что стало рекордом для этой части страны. В Аките произошли разливы уже нескольких рек, экстренные службы предупреждают об угрозе новых оползней, как в Аките, так и в соседних префектурах.

При правительстве в связи со стихийным бедствием действует кризисный штаб, который занимается сбором информации и координацией действий экстренных служб. К настоящему времени более 10 тыс. жителей префектуры Акита получили предписание о немедленной эвакуации, еще более 50 тыс. получили рекомендации об эвакуации. О пострадавших к настоящему времени информации не поступало.

Каждое лето в различных регионах Японии выпадают мощные ливневые дожди, приводящие к разливу рек, оползням и масштабным потоплениям. Нередко стихийные бедствия сопряжены с разрушениями и человеческими жертвами. Так летом 2020 года наводнения и оползни на юго-западе страны, вызванные ливнями, унесли жизни 77 человек.