На Тайване во время ярмарки произошел взрыв

Сообщается о 17 раненых

ГОНКОНГ, 16 июля. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в ночь на воскресенье на храмовой ярмарке в городе Цзяи на юге Тайваня. Как сообщила газета "Цзыю шибао", по меньшей мере 17 человек получили ранения.

По данным издания, в этот момент на ярмарке находились около 20 тыс. человек. По версии очевидцев, взрыв произошел в горе мусора возле сцены. Организаторы указали, что там хранились фейерверки.

В то же время телеканал "Саньли" утверждает, что причиной ЧП стал взрыв одного из электрогенераторов. По его данным, по меньшей мере двое пострадавших получили серьезные травмы. В общей сложности медики госпитализировали 17 человек, среди них трое детей.

Полиция устанавливает причины взрыва.