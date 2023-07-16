В Ростове-на-Дону при пожаре в доме пострадала женщина

Ее госпитализировали с ожогами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на третьем этаже жилого дома в Ростове-на-Дону. Пострадала женщина, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Ростовской области в воскресенье.

"Ростов-на-Дону, улица Каракумская, 21, в 06:28 произошло возгорание трехэтажного многоквартирного дома. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на третьем этаже с выходом на кровлю. Хозяйка квартиры, где произошел пожар, (женщина 1961 года рождения) госпитализирована с ожогами в больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Открытое горение ликвидировали. В тушении пожара задействовали 59 человек и 22 единицы техники.