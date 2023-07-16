Пожар в Степно-Михайловском лесничестве Алтайского края локализовали

Его площадь составила 2,5 тыс. га

БАРНАУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Степно-Михайловском лесничестве в Алтайском крае локализовали на площади 2 521 га, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

"В эти выходные снова осложнилась ситуация с природными пожарами в крае. Самая опасная обстановка была в Степно-Михайловском лесничестве, где сегодня утром удалось локализовать пожар на площади 2 521 га. Ликвидацией огня там сейчас занимаются 103 человека, туда направлено 64 единицы техники", - написал Томенко.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что по-прежнему горит лес на территории Павлодарской области в Казахстане, в 7 км от границы с Алтайским краем. "Перехода огня на территорию нашего региона не допущено. Силы и средства лесоохраны по-прежнему находятся на приграничной территории. Подразделения ГУ МЧС России по Алтайскому краю приведены в готовность, группировка сил и средств готова к работе в случае осложнения ситуации. Угрозы населенным пунктам нет", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за сухой грозы в Алтайском крае возникло семь лесных пожаров, площадь самого крупного составила 400 га.