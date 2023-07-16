В Новомихайловском на Кубани из-за непогоды нарушено энергоснабжение и водоснабжение

Мобильные группы обследовали 1 316 домовладений и составили 303 заключения о подтоплении

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Энергоснабжение и водоснабжение частично нарушено из-за непогоды в поселке Новомихайловском Туапсинского района на Кубани, сообщила в воскресенье в Telegram-канале районная администрация.

"Как сообщает ЕДДС Туапсинского района, энергоснабжение частично отсутствует в поселке Новомихайловском. Здесь работают 12 бригад РЭС и Россети-Кубань, всего задействовано 68 человек и 17 единиц техники. Идет восстановление системы водоснабжения. Там, где оно отсутствует установлены емкости, организован подвоз и раздача бутилированной воды", - говорится в сообщении.

В селе Лермонтово техническая вода подается по графику. Мобильные группы продолжают оценку ущерба, нанесенного непогодой. Обследовали 1 316 домовладений, составили 303 заключения о подтоплении.

15 июля в Туапсинском районе выпало до 20 мм осадков, зафиксировали подъем уровня рек Нечепсухи и Псебе. В результате ливней подтопило 72 придомовые территории и 30 домов в поселке Новомихайловском, эвакуировали 160 человек, в том числе 57 детей. Населенный пункт полностью освободили от воды после ливней, 65 человек, в том числе 41 ребенок, оставались в пункте временного размещения, размещенном на базе школы №35. Кроме того, в результате непогоды были нарушены конструкции моста в районе переулка Цветочного и пешеходного моста в районе между улицами Колхозной и Совхозной. Есть альтернативная дорога через федеральную трассу А-147.