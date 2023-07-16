16 июля, 07:07

На Кубани количество подтопленных придомовых территорий и домов увеличилось втрое

В поселке Новомихайловском вода зашла на 228 придомовых территорий и в 84 дома

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Около 230 придомовых территорий и 84 дома в поселке Новомихайловском в Краснодарском крае оказались подтоплены из-за ливней. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале районной администрации.

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"Вчера [15 июля] из-за залповых ливней произошли подтопления придомовых территорий и домов в поселке Новомихайловский на улицах Ленина, Колхозной, Морской, Шапсугской, в переулках Московском, Советском, Светлом, Вишневом, Речном, Колхозном, а также СКО "Золотой колос". Вода зашла на 228 придомовых территорий и в 84 дома, социальные объекты не пострадали", - говорится в сообщении.

По информации властей, без электроснабжения в поселке Новомихайловском остаются 16 домовладений, включая семь многоквартирных домов. Организован подвоз бутилированной и технической воды местным жителям. Восстановительные работы продолжаются.

Как ранее сообщали власти, вечером 15 июля подтопленными оставались 72 придомовые территории и 30 домов в поселке Новомихайловском.

Ранее власти сообщили, что энергоснабжение и водоснабжение в поселке Новомихайловском было частично нарушено из-за непогоды. 15 июля в Туапсинском районе выпало до 20 мм осадков, зафиксировали подъем уровня рек Нечепсухи и Псебе. Помимо подтоплений были нарушены конструкции моста в районе переулка Цветочного и пешеходного моста в районе между улицами Колхозной и Совхозной. Мобильные группы продолжают оценку ущерба, нанесенного непогодой. Обследовали более 1,3 тыс. домовладений, составили более 300 заключений о подтоплении. 

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