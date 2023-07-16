Марочко заявил об ударе ВСУ по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке предположил, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западной части города Луганска, предположительно применив дальнобойные кассетные боеприпасы. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО [средства противовоздушной обороны], затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно. Могу предположить, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью. Но какая именно была использована ракета украинскими боевиками, не могу пока сказать точно", - сказал он.