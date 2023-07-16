ВСУ за сутки выпустили 88 снарядов по Белгородской области

В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины 15 июля выпустили по Белгородской области 88 снарядов, погибших в результате обстрелов в субботу не было. Об этом сообщил в воскресенье в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 18 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 9. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Наумовка - зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Козачье Рудченское - зафиксировано 10 прилетов, никто не пострадал, разрушений нет", - написал Гладков.

Он добавил, что в Краснояружском районе по окраине села Вязовое было выпущено пять артиллерийских снарядов. Осколками были повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия. Также под обстрел попала окраина поселка Прилесье - зафиксировано четыре прилета.

По Шебекинскому городскому округу было выпущено более 30 снарядов. В результате обстрела по хутору Мухин выбиты окна и посечен фасад одного из частных домов.