В Севастополе над морем силами РЭБ подавили еще один беспилотник

По словам главы города Михаила Развожаева, флот продолжает его уничтожение на воде

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Еще один беспилотный летательный аппарат подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде", - отметил Развожаев.

По его словам, происходит контроль воздушной обстановки. "Все оперативные службы наготове. Доверяйте только официальной информации", - добавил губернатор.

Ранее Развожаев сообщал, что в ночь на 16 июля отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. В результате над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также уничтожили два надводных беспилотника на внешнем рейде. Затем глава Севастополя сообщил о девятом сбитом беспилотнике.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одну из последних атак совершили 25 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других сбили над морем.