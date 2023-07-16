16 июля, 09:10

В Чехии тушат лесной пожар площадью свыше 40 га

Пожарные прогнозируют, что тушение займет несколько дней

ПРАГА, 16 июля. /ТАСС/. Чешские спасатели тушат лесной пожар, площадь которого превышает 40 гектаров, на юге страны. Об этом в воскресенье сообщило Чешское телевидение.

Крупнейший лесной пожар произошел в субботу во второй половине дня у села Йетэтице в районе города Писек в Южночешском крае. Его площадь превысила 40 га. В тушении огня задействовано 200 пожарных. В ходе борьбы с огнем пять из них пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

Пожарные прогнозируют, что тушение пожара у Йетэтице займет несколько дней. При этом, как отметило ТВ, им удалось локализировать очаг возгорания.

Причиной возгорания лесов в Чехии могла стать рекордная жара, установившаяся в республике. В субботу метеорологи зафиксировали исторический рекорд для середины июля, когда температура поднялась до отметки в 39 градусов. В некоторых районах страны ввели запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров. 

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