16 июля, 08:52

В Электростали задержали водителя, сбившего пешеходов

В результате ДТП женщина умерла, а мужчину госпитализировали

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Полицейские по горячим следам задержали в Электростали водителя, который сбил пешеходов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в ДТП со смертельным исходом, произошедшем утром 16 июля на проспекте Ленина в городе Электросталь", - сказала она.

По ее словам, водитель, управляя легковым автомобилем, наехал на пожилую женщину и мужчину, переходивших проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, после чего скрылся с места ДТП. В результате женщина от полученных травм умерла, мужчину госпитализировали.

"Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице Электростали и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего", - заключила она. 

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