В Павлодарской области Казахстана удалось локализовать лесной пожар на площади 850 га

Происшествие произошло на территории государственного лесного природного резервата "Ертис орманы"

АСТАНА, 16 июля. /ТАСС/. Казахстанские спасатели локализовали пожар в государственном лесном природном резервате "Ертис орманы" Павлодарской области. Площадь возгорания составила 850 га, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"По информации лесхоза, сегодня в 14:14 (11:14 мск) пожар в Щербактинском районе на территории государственного лесного природного резервата "Ертис орманы" локализован на предварительной площади 850 га", - говорится в сообщении.

Лесной верховой пожар произошел 15 июля на территории государственного лесного природного резервата "Ертис орманы" в Щербактинском районе Павлодарской области. Тушение осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра. Всего в ликвидации огня задействовали более 300 человек и свыше 100 единиц техники. Для тушения пожара привлекли пять вертолетов.