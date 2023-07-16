Из Южно-Сахалинска до Кунашира до 17 июля из-за облачности задержали пять авиарейсов

Один из самолетов не может вылететь с 14 июля

ТАСС, 16 июля. Пять авиарейсов компании "Аврора" из Южно-Сахалинска до острова Кунашир задержали до 17 июля из-за низкой облачности. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту в воскресенье.

"По Южно-Курильску пока нет положительного прогноза, там низкая облачность. Такие метеоусловия не позволяют садиться самолетам", - сообщили в пресс-службе.

Ранее согласно табло, из Южно-Сахалинска были отложены три рейса в Южно-Курильск на остров Кунашир, два в Курильск на остров Итуруп и два в Шахтерск в Углегорском районе Сахалина.

Все рейсы вылетели согласно отложенному расписанию, кроме вылетов на Кунашир. Вылет самолетов по этому направлению задержали до 17 июля. Один рейс до этого острова отложен с 14 июля. Еще два рейса отложены с 15 июля. 16 июля по этому направлению добавился еще один самолет, который по плану должен был вылететь днем, но также отложен до 17 июля.

Пятый рейс до Кунашира запланирован на 16:10 (08:10 мск) 17 июля, но задержан почти на 2,5 часа. Также в этот день по расписанию запланирован вылет самолета из Южно-Сахалинска до Александровска-Сахалинского авиакомпанией "Тайга". Из-за низкой туманности рейс перенесен до вечера 18:00 (10:00 мск).

Решения по вылетам самолетов принимают авиакомпании. По информации аэропорта Южно-Сахалинска, утром 17 июля будет новый прогноз, на основании которого авиакомпании будут принимать решения по вылетам самолетов.