В Астраханской области загорелся мусор на площади 3 тыс. кв. м

По данным МЧС, есть угроза распространения огня на рядом стоящие здания

АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Возгорание мусора зафиксировали на площади 3 тыс. кв. м в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 12:39 (11:39 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании свалки ТБО [твердых бытовых отходов] и мусора в Наримановском районе, поселке Трусово [по] улице Железнодорожной, дом №1, на площади 3 тыс. кв. м. Есть угроза распространения на рядом стоящие здания", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. На месте происшествия от МЧС задействовали 38 человек и 15 единиц техники.

В связи с возможным распространением запаха гари в Астрахани, а также в Наримановском, Камызякском, Володарском и Приволжском районах спасатели рекомендовали местным жителям не находиться долгое время на воздухе, не открывать окна, особенно ночью и ранним утром, завесить окна и форточки влажной тканью, регулярно проводить влажную уборку помещений.