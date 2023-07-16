СМИ: в Колизее произошел третий случай вандализма за месяц

По информации RAI News 24, 17-летний немецкий турист нацарапал свои инициалы на стене памятника

РИМ, 16 июля. /ТАСС/. В римском Колизее задержан 17-летний немецкий турист, нацарапавший на стене памятника свои инициалы. Как указывает в воскресенье канал RAI News 24, это уже третий случай подобного вандализма за последний месяц в античном амфитеатре династии Флавиев I века н.э.

Как напоминает канал, только в пятницу на территории археологического памятника в центре Рима была задержана молодая туристка из Швейцарии, которую один из гидов застал за тем, что она выцарапывала свои инициалы.

Лишь две недели назад в СМИ писали о молодом туристе болгарского происхождения, приехавшем из Великобритании, который нацарапал на древней стене свое имя и своей девушки. За подобное преступление вандализма в Италии предусмотрен штраф до €15 тыс.

Строительство Колизея началось при императоре Веспасиане в 70-71 годах. Открытие сооружения состоялось в 80 году, тогда же там прошли первые гладиаторские бои. Для этих целей арена использовалась с перерывами до развала Западной Римской империи в 476 году, затем начался ее упадок. Сначала амфитеатр служил местом погребений, позднее его превратили в крепость.

С наступлением эпохи Возрождения сооружение стали использовать в качестве источника стройматериала: весь мрамор, которым он был облицован, ушел на оформление дворцов знати Рима. В XVIII столетии Папа Римский Бенедикт XIV фактически спас Колизей от полного разрушения, освятив его в память о первых христианах, казненных там за свою веру императорами-язычниками. По католической традиции вокруг Колизея проходит крестный ход вечером Страстной пятницы. Это древнеримское сооружение остается одним из самых популярных туристических объектов мира и главным символом Рима. Его посещают более 7 млн человек в год.