Yonhap: число погибших в результате дождей в Южной Корее увеличилось до 37

По информации агентства, число пострадавших в стихийном бедствии является максимальным показателем для страны за 12 лет

СЕУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнений и оползней из-за сильных дождей в Южной Корее выросло до 37. Об этом в воскресенье сообщает агентство Yonhap со ссылкой на центральный штаб по мерам безопасности и противодействию катастрофам.

Согласно данным штаба, с 9 июля до 11:00 по местному времени в воскресенье 33 человека погибли и 10 пропали без вести. Позднее штаб подтвердил два случая смерти в провинции Кёнсан-Пукто и два случая в результате затопления подземного автомобильного тоннеля в провинции Чхунчхон-Пукто.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что в результате этого инцидента погибли девять человек, теперь все они вошли в статистику. Местная река вышла из берегов по причине сильных дождей. В тоннеле длиной 685 м оказались заблокированы 15 автомобилей, в том числе автобус. Число жертв может возрасти, поисковая операция продолжается.

По информации агентства, число пострадавших в стихийном бедствии является максимальным показателем для страны за 12 лет.

Из-за последствий ливней уже пострадало рекордное число жителей Южной Кореи за 12 лет, хотя "на дворе только вторая декада июля", подчеркивается в материале Yonhap. В 2011 году пропали или умерли 78 человек.