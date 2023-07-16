16 июля, 10:29

Глава Кубани назвал застройку речных пойм одной из причин подтоплений

По словам Вениамина Кондратьева, решить проблему можно с помощью создания системы ливневых коллекторов и водоотводных каналов

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Застройка речных пойм стала одной из причин подтоплений в Краснодарском крае во время непогоды. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

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"Многие считают, что подтоплений можно было избежать, если регулярно чистить русла рек. Но есть еще и другая причина - поймы рек застроены, воде просто некуда уходить. И тут только одно решение - создавать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Это немалые деньги, но сегодня это необходимость", - написал губернатор.

15 июля в Туапсинском районе прошли ливни, за день выпало до 20 мм осадков, зафиксировали подъем уровня рек Нечепсухи и Псебе. В результате непогоды произошли подтопления придомовых территорий и домов в поселке Новомихайловский. Вода зашла на 228 придомовых территорий и в 84 дома, социальные объекты не пострадали. Мобильные группы продолжают оценку ущерба, нанесенного непогодой.

По информации властей, без электроснабжения в поселке Новомихайловском остаются 16 домовладений, включая семь многоквартирных домов. Также частично нарушено водоснабжение, организован подвоз бутилированной и технической воды местным жителям. Последствия подтоплений в Туапсинском районе устраняют более 1,6 тыс. человек и 163 единицы техники. 

Теги:
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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