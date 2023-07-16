В Ростове-на-Дону из-за аварии 15 многоквартирных домов остались без водоснабжения

Для жителей организовали подвоз воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Жители Советского района Ростова-на-Дону остались без холодного водоснабжения из-за аварии на проходном коллекторе, в зону отключения попали 15 многоквартирных домов. Об этом в воскресенье сообщили в городской администрации.

"В проходном коллекторе на Коммунистическом проспекте произошел водопроводный прорыв, ограничено холодное водоснабжение в 15 жилых домах в границах проспекта Коммунистический, 40-48 - проспекта Стачки, 233-237. На время устранения аварии организован подвоз воды", - говорится в сообщении.

Ведутся ремонтные работы, устранить аварию и восстановить подачу холодной воды планируют до 20:00 16 июля.