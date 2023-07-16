Марочко заявил об ударе ВСУ по складу шахты с аммоналом и тротилом у пригорода Луганска

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке отметил, что жертв среди мирного населения нет

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в воскресенье нанесли ракетный удар по складу шахты с аммоналом и тротилом, использующимися в горнодобывающей промышленности, у поселка Юбилейный, относящегося к городу Луганску. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Прилет был по так называемому динамитному складу, который находится за поселком Юбилейный города Луганска. Там есть Мащинская шахта, недалеко от нее находится склад с аммоналом и тротилом, которые используются для угледобывающей промышленности", - сказал он.

Марочко сообщил, что жертв среди мирного населения нет, поскольку шахта длительное время простаивает, а склад находится "на относительном удалении от Луганска".

Собеседник агентства отметил, что украинские войска могли использовать кассетные боеприпасы, тип которых еще не удалось установить. "Скорее всего, это был пробный пуск, для того чтобы выяснить его тактико-технические характеристики. Чтобы отчитаться западным кураторам, что боеприпасы были применены по назначению. Вот как раз и был нанесен удар по гражданскому предприятию, поскольку те видеокадры, которые сейчас везде уже находятся в сети Интернет, показывают, что есть повторная детонация. Следовательно, это можно выдать за склад РАВ [ракетно-артиллерийское вооружение] Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул Марочко.