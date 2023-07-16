В Белгородской области из-за обстрела поселка оказалась повреждена линия газоснабжения

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 16 июля. Поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области обстреляли со стороны Украины в воскресенье, повреждения получили три частных дома, а также линия газоснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена линия газоснабжения", - написал Гладков.

По словам губернатора, на месте работают оперативные и аварийные службы, устраняют последствия обстрела.

Ранее 16 июля ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, погибла женщина.