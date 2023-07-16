В Екатеринбурге более чем на сутки задерживается вылет самолета в Душанбе

На рейс ожидается 120 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Somon Air из Екатеринбурга в Душанбе задерживается более чем на сутки по технической причине. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в Уральской транспортной прокуратуре.

Согласно данным онлайн-табло, самолет в Душанбе должен был вылететь в 14:05 (12:05 мск) 16 июля.

"16 июля в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по технической причине произошла задержка рейса SZ-210 по маршруту Екатеринбург - Душанбе авиакомпании Somon Air. Планируемое время вылета 16:00 (14:00 мск) 17 июля", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что на рейс ожидается 120 пассажиров. Ведомство взяло ситуацию на контроль.

ТАСС направил запрос в пресс-службу аэропорта Кольцово.