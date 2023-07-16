16 июля, 13:06

В Красноярском крае балка наземного пешеходного перехода упала на "Камаз"

Погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Автомобиль "Камаз" на трассе в Емельяновском районе Красноярского края не опустил кузов и сбил металлическую балку наземного пешеходного перехода, которая упала на кабину грузовика. В результате погибли водитель и пассажир, сообщили в ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, автомобиль "Камаз" в ходе строительных работ по установке наземного пешеходного перехода на закрытом участке трассы после разгрузки не опустил кузов. При движении транспортное средство кузовом сбило металлическую балку, которая лежала на опорах над дорогой", - говорится в сообщении. 

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РоссияКрасноярский край
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