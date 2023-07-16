СМИ: в Турции возник крупный природный пожар

По информации TRT, жителей провинции Хатай эвакуировали

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Жители одного из районов прилегающей к Сирии провинции Хатай на юго-востоке Турции были эвакуированы в воскресенье из-за крупного природного пожара. Как сообщил телеканал TRT, огонь усиливается под воздействием ветра и угрожает жителям уезда Белен, в связи с чем было принято решение об экстренной эвакуации.

Информация о пожаре в районе Белен, который расположен в гористой местности, поступила в департамент по чрезвычайным ситуациям около 14:00 по местному времени (совпадает с московским). Сразу после этого туда были переброшены наземная пожарная техника и спасатели, вызвана авиация.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил в эфире телеканала, что для тушения пожара в Белене привлечены 9 самолетов, 21 вертолет, 59 единиц наземной техники и 375 спасателей. "Тушение проводится без перерыва с воздуха и земли", - сказал он, добавив, что власти принимают меры по локализации очагов возгораний до наступления темноты.

Турция в последние дни оказалась во власти жаркой погоды. Местами температура воздуха превышает 45 градусов, что способствует возникновению природных пожаров.