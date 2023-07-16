В Казани после матча за Суперкубок России задержали почти 200 болельщиков

Составлено 156 административных протоколов

ТАСС, 16 июля. Полицейские задержали 196 болельщиков, посетивших матч за Суперкубок России в Казани, который прошел 15 июля. Составлено 156 административных протоколов, сообщили в пресс-службе МВД по республике Татарстан в воскресенье.

По данным МВД, матч на стадионе "Ак Барс арена" между футбольными клубами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва) посетили более 40,8 тыс. зрителей. Среди них были порядка 5,6 тыс. активных болельщиков ФК "Зенит" и 9,1 тыс. болельщиков ПФК ЦСКА, прибывших в Казань из различных регионов страны.

"В целом, по данным республиканского МВД, за различные правонарушения в отделы полиции города Казани было доставлено 196 болельщиков. Составлено 156 административных протоколов", - сообщили в ведомстве.

В частности, на 114 человек составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), на 30 человек - за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики или символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ), на 3 человек - за распитие алкоголя запрещенных местах или потребление наркотических средств (ст. 20.20 КоАП).

Отмечается, что на матче Суперкубка России охрану общественного порядка обеспечивали свыше 2,6 тыс. сотрудников полиции.