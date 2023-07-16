В Туапсинском районе предупредили о возможном повышении уровня воды в реках

Жителям и туристам не рекомендуют находиться на берегах рек и моря, выходить и выезжать в горы

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Непогода в Туапсинском районе Кубани сохранится до конца суток воскресенья, вероятность подъема уровня воды в реках остается высокой. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации муниципального образования.

"До конца суток 16 июля в муниципалитете ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, формирование смерчей. Высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС", - говорится в сообщении.

Власти не рекомендуют в непогоду находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек и моря, выходить и выезжать в горы, в лес, также следует быть предельно внимательными на дорогах.

Как сообщается в Telegram-канале администрации Сочи, в отдельных районах курорта до конца суток воскресенья, а также ночью и утром в понедельник ожидаются сильные дожди с грозами. Все службы работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям города также рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. Больше всего пострадали поселки Тюменский и Новомихайловский, где были подтоплены более 290 домов, около 650 придомовых территорий, а также социальные объекты.

В субботу на Туапсинский район вновь обрушились ливни, за день выпало до 20 мм осадков, был зарегистрирован подъем уровня воды в реках Нечепсухи и Псебе. В результате непогоды произошли подтопления более 500 придомовых территорий и 150 домов в Новомихайловском. Также были разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению коммунальных сетей продолжаются.