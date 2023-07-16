В Астраханской области ликвидировали пожар на свалке

Возгорание действовало в Наримановском районе

АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Крупный пожар на свалке твердых бытовых отходов в Наримановском районе Астраханской области, в результате которого огонь перекинулся на пять строений, ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 19:40 (18:40 мск) [объявлена] ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании свалки твердых бытовых отходов и мусора по ул. Железнодорожной, 1 в поселке Трусово на площади 3 тыс. кв. м поступило в 12:39 (11:39 мск), огонь перекинулся на находящиеся рядом строения - четыре неэксплуатируемых и одно административное здание. Также загорелась сухая трава. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

На месте происшествия от МЧС работали 15 единиц техники и 65 человек личного состава, от ГКУ "Волгоспас" 3 единицы техники и 8 человек личного состава. В тушении пожара был задействован пожарный поезд.

Спасатели предупреждали местных жителей о возможном распространении запаха гари в Астрахани, а также в Наримановском, Камызякском, Володарском и Приволжском районах.