В ДНР сообщили о гибели жительницы Макеевки во время обстрела со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Червоногвардейский район города

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Женщина погибла во время обстрела Червоногвардейского района Макеевки со стороны ВСУ в воскресенье. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 июля, по состоянию на 19:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц по ул. Кальмиусской, 66, погибла женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении.

Согласно данным центра, менее чем за час по району выпущено 10 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.