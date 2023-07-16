16 июля, 16:32
Военная операция на Украине

В Белгородской области объекты сельхозпредприятия получили повреждения при обстреле ВСУ

На месте работают аварийные службы

ТАСС, 16 июля. Вооруженные силы Украины обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области, повреждения получили объекты на территории сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В результате обстрела села Илек-Пеньковка Краснояружского района пострадавших нет. Осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия", - написал губернатор.

По словам Гладкова, на месте работают аварийные службы. Обследование территории продолжается.

Обстрел Краснояружского района идет второй день подряд - в субботу по окраине села Вязовое было выпущено пять артиллерийских снарядов. Также под обстрел попал поселок Прилесье - зафиксировано четыре прилета. В результате обстрелов никто не пострадал.

Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекине Белгородской области, погибла женщина. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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