В Белгородской области объекты сельхозпредприятия получили повреждения при обстреле ВСУ

На месте работают аварийные службы

ТАСС, 16 июля. Вооруженные силы Украины обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области, повреждения получили объекты на территории сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела села Илек-Пеньковка Краснояружского района пострадавших нет. Осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия", - написал губернатор.

По словам Гладкова, на месте работают аварийные службы. Обследование территории продолжается.

Обстрел Краснояружского района идет второй день подряд - в субботу по окраине села Вязовое было выпущено пять артиллерийских снарядов. Также под обстрел попал поселок Прилесье - зафиксировано четыре прилета. В результате обстрелов никто не пострадал.

Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекине Белгородской области, погибла женщина.