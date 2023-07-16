В Архангельске произошел пожар в деревянных сараях

Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. В Архангельске на улице Адмирала Кузнецова, дом № 15 произошел пожар в деревянных сараях. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м, есть угроза жилым домам, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Архангельской области в воскресенье.

"Площадь пожара [составляет] 1 500 кв. м. Угроза трем жилым многоквартирным домам - поданы пожарные стволы на защиту. В настоящее время работают восемь расчетов", - сообщил собеседник агентства.

В тушении задействованы более 50 человек и 15 единиц техники, говорится в Telegram-канале МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет.