Мэр Донецка сообщил о ранении двух мирных жителей в результате обстрела ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Куйбышевский район города

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Двое мирных жителей ранены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Куйбышевского района получили ранения женщина 1960 года рождения и мужчина 1961 года рождения", - написал мэр.

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за день по жилым районам ДНР выпущено почти 100 артиллерийских снарядов. Повреждения получили многоквартирный и частные дома в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, а также здания районной управляющей компании и котельной.

Ранее в СЦКК сообщили о гибели женщины в Червоногвардейском районе Макеевки в результате обстрела со стороны ВСУ.