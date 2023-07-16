16 июля, 18:27
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о ранении двух мирных жителей в результате обстрела ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Куйбышевский район города

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Двое мирных жителей ранены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"В результате обстрела Куйбышевского района получили ранения женщина 1960 года рождения и мужчина 1961 года рождения", - написал мэр.

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за день по жилым районам ДНР выпущено почти 100 артиллерийских снарядов. Повреждения получили многоквартирный и частные дома в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, а также здания районной управляющей компании и котельной.

Ранее в СЦКК сообщили о гибели женщины в Червоногвардейском районе Макеевки в результате обстрела со стороны ВСУ. 

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