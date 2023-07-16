В Ярославле при опрокидывании кареты на набережной пострадали три человека

В том числе травмы получил ребенок

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Запряженная лошадьми карета опрокинулась на Волжской набережной в центре Ярославля, травмы получили три человека, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

"В районе Волжской набережной произошло опрокидывание гужевой повозки, в которой находились пять пассажиров. По предварительной информации, двое пассажиров - женщина и мальчик 2015 года рождения - доставлены в лечебное учреждение. Еще один пассажир - женщина обратилась за медицинской помощью", - рассказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, карета ехала по нижнему ярусу Волжской набережной. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.