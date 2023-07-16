16 июля, 19:06
Военная операция на Украине

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Система ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом и Белгородским районом, никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", - написал губернатор.

Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, погибла женщина. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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