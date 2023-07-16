Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Система ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом и Белгородским районом, никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", - написал губернатор.

Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, погибла женщина.