В селе в Саратовской области ввели режим ЧС из-за подтопления

Пострадали 183 человека

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Около 100 домов и придомовых территорий оказались подтоплены в результате обильного дождя в селе Солянка Озинского района Саратовской области, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Пострадали 183 человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"16 июля введен режим ЧС на территории села Солянка Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены - вода вошла в дома. Пострадали 183 человека, 18 человек размещены в ПВР (пунктах временного размещения - прим. ТАСС), два человека останутся в ПВР на ночлег. Остальные эвакуированные размещены у родственников", - написал Юрин.

Он уточнил, что подтоплены улицы Молодежная, Чапаева, Садовая. Сейчас фиксируется снижение уровня воды. Организуются мероприятия по оценке ущерба пострадавшим и имуществу. На месте работают спасатели областной службы спасения.

Как ранее сообщили в управлении ГИБДД по региону, около 16:30 (15:30 мск) на автодороге Озинки - Перелюб вблизи села Солянка перекрыли движение транспорта из-за подтопления участка дороги.