В Архангельске потушили пожар на площади 1,5 тыс. кв. м

В ликвидации возгорания задействовали более 50 человек и 15 единиц техники

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июля. /ТАСС/. Пожар на улице Адмирала Кузнецова в Архангельске ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"00:15 мск - полная ликвидация", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в сараях поступило 16 июля в 19:53 мск. Огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м и угрожал 3-м жилым многоквартирным домам. В 22:07 пожар был локализован, угроза домам ликвидирована. Открытое горение ликвидировали в 23:24. По данным МЧС России, в тушении задействовали более 50 человек и 15 единиц техники. Пострадавших нет.