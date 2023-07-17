В Крыму в ДТП погиб один человек

В Симферопольском районе на автодороге Евпатория - Симферополь столкнулись два легковых автомобиля

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате ДТП в воскресенье вечером на автодороге Евпатория - Симферополь, есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

"В 19:56 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Симферопольском районе на автодороге Евпатория - Симферополь (за селом Скворцово) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие. Требуется помощь спасателей", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, уточнив ТАСС, что в ДТП погиб один человек.

По информации ГУ МЧС, к месту происшествия были направлены спасатели, экипаж ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи. Спасатели деблокировали пострадавших и обеспечили пожарную безопасность аварийного участка.