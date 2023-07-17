17 июля, 00:49

Yonhap: в Южной Корее число погибших в результате оползней и наводнений возросло до 39

Agencia Nacional de Bomberos de Corea del Sur via AP
© Agencia Nacional de Bomberos de Corea del Sur via AP

Пропавшими без вести считаются 9 человек, пострадали 34

СЕУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Число погибших в Южной Корее в результате оползней и наводнений, вызванных сильными дождями, выросло до 39. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным центрального штаба по мерам безопасности и противодействию катастрофам, пропавшими без вести считаются 9 человек, пострадали 34. Ранее сообщалось о 37 жертвах удара стихии.

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Как отмечает Yonhap, власти обнаружили несколько тел в затопленном автомобильном тоннеле в провинции Чхунчхон-Пукто. Общее число погибших там достигло 13. Местная река вышла из берегов по причине сильных дождей и затопила тоннель длиной 685 м, в котором оказались заблокированы 15 транспортных средств, включая автобус.

Около 10 500 человек были эвакуированы из-за дождей. Непогода привела к повреждению 146 дорог и 139 зданий. Были зафиксированы перебои с электричеством, которые затронули 28 607 домохозяйств.

По данным Yonhap, президент Юн Сок Ёль вернулся из заграничной поездки и намерен выступить председателем на совещании, посвященном борьбе с последствиями стихии. 

Теги:
Республика КореяЮн Сок Ёль
© Информационное агентство ТАСС
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