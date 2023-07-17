На Камчатке четырехлетний мальчик попал в больницу после нападения собак

Ребенок гулял в поселке Ачайваям Олюторского района без надзора родителей

ТАСС, 17 июля. Собаки напали на четырехлетнего мальчика в Олюторском районе Камчатки. Ребенок находится в больнице, сообщает территориальное управление Следственного комитета России.

"Олюторским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка по факту нападения собак на четырехлетнего мальчика. По предварительной информации, происшествие произошло в дневное время 16 июля 2023 года в поселке Ачайваям Олюторского района во время прогулки ребенка без надзора родителей. В настоящее время потерпевший находится в Олюторской больнице, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Собаки принадлежат местному жителю, который в момент происшествия находился в другом населенном пункте. Сообщается, что животные избавились от привязи и бродили по поселку.

По итогам доследственной проверки будет дана оценка действиям лица, ответственного за содержание собак, а также родителей, допустивших нахождение маленького ребенка на улице без присмотра.