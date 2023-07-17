В Хабаровском крае лесные пожары распространились почти на 135 тыс. га

К тушению возгораний привлекли 454 человека, задействовано 46 единиц техники, 10 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат возгорания почти на 135 тыс. га, площадь возгораний значительно увеличилась за выходные. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 67 пожаров на общей площади 134 958,9 га", - говорится в сообщении. В пятницу в регионе было 56 пожаров на площади около 96,4 тыс. га.

Большинство пожаров отмечается в северных Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Возгорания находятся на большом удалении от поселений, они возникли от гроз.

К борьбе с огнем привлечены 454 человека, задействовано 46 единиц техники, 10 воздушных судов.

В крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, также запрещен въезд в леса автомобилей, кроме транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также правительственная комиссия ввела межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края и Якутии.

Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 459 пожаров на общей площади около 335,2 тыс. га.