В Магаданской области площадь лесных пожаров составила более 77 тыс. га

Спасатели зарегистрировали 31 возгорание за сутки

ТАСС, 17 июля. Спасатели за сутки зарегистрировали на территории Магаданской области 31 природный пожар на площади более 77 тыс. га. К настоящему времени из них ликвидировано только 2 пожара на площади 580 га, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На территории региона за сутки зарегистрирован 31 природный пожар на площади 77 299 га, из них продолжают действовать 29 пожаров на площади 76 719 га, ликвидировано 2 пожара на площади 580 га. На контроле находится 1 природный пожар, действующий на особо охраняемой природной территории заповедника "Магаданский", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, всего на тушение пожаров привлечено 190 человек. Уточняется, что в рамках межрегионального маневрирования на территории области работают 178 человек, в том числе 50 работников ФБУ "Авиалесоохрана", с Иркутской, Приморской, Забайкальской и Тувинской авиабаз.

Ранее сообщалось, что ежегодно Колыма входит в число российских регионов, наиболее сильно страдающих от лесных пожаров. В первой половине июля на долю Якутии, Хабаровского края и Магаданской области приходилось 94% площади всех природных возгораний в России. В связи с этим главы трех субъектов обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. Помимо этого, на Колыме и в Якутии начали работать самолеты-зондировщики для искусственного вызова дождей. На прошлой неделе ситуация с лесными пожарами в Магаданской области начала улучшаться из-за дождей и активной работы спасателей.

На территории Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы и иных отходов, материалов или изделий, проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.