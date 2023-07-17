На Крымском мосту остановили движение из-за ЧП

Происшествие зафиксировали в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края

ТАСС, 17 июля. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Характер происшествия он не уточнил.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксенов попросил жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что власти республики окажут всю необходимую помощь туристам. "В связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - написал он в своем Telegram-канале.