Президент Южной Кореи дал указание объявить пострадавшие от дождей районы зоной бедствия

Эта мера позволяет правительству республики максимально упростить бюрократические процедуры, связанные с оказанием помощи населению

СЕУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль распорядился принять все необходимые меры для борьбы с последствиями сильных дождей, включая объявление пострадавших районов особой зоной бедствия.

Глава государства после возвращения в страну из заграничной поездки в понедельник председательствовал на совещании центрального штаба по мерам безопасности и противодействию катастрофам. "Оперативно принимайте меры, используя все способы, предусмотренные государственной политикой, включая объявление особой зоны бедствия", - сказал южнокорейский лидер, слова которого приводит информационное агентство Yonhap.

Последняя мера позволяет правительству Республики Корея максимально упростить бюрократические процедуры, связанные с оказанием помощи населению, и выплачивать компенсации пострадавшим по упрощенной схеме. "Работы по восстановлению и помощь в ликвидации последствий должны быть быстрыми", - указал президент.

Число погибших в Южной Корее в результате оползней и наводнений, вызванных сильными дождями, выросло до 39, еще 9 человек считаются пропавшими без вести.