В центральной части Сахалина объявили высокую пожарную опасность

Предупреждение действует на территории Смирныховского района

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 17-19 июля предупреждение в Смирныховском районе (центральная часть Сахалина) в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"На территории Смирныховского района прогнозируется высокая пожарная опасность (четвертый класс пожарной опасности)", - рассказали в управлении.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организовывается дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с утра до вечера. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной боевой готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.