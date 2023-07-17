В Минкурортов РК развернут координационный штаб после ЧП на Крымском мосту

Водителей призвали пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Координационный штаб разворачивают в Министерстве курортов Республики Крым (РК) после ЧП на Крымском мосту, работает горяча линия. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"В Министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Горячая линия Министерства курортов и туризма Республики Крым: 8 (800) 511-80-18", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Карты", в понедельник утром на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка длиной порядка 4 км. Согласно информации сервиса, пробка наблюдается на федеральной трассе А-290 под Таманью. Со стороны Крыма данных о затруднении движения нет.

Позже в Telegram-канале оперативного штаба региона сообщили, что пробка на подъезде к Крыму со стороны Краснодарского края сократилась до 3 км. "По информации администрации Темрюкского района, пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. В настоящий момент она около 3 км. Всем, кто стоял на подъезде к мосту, объяснили возможность проезда по альтернативному маршруту или предложили отказаться от поездки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства транспорта России отметили, что водителям доступен маршрут на Крымский полуостров и с его территории по новым регионам. "В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам", - говорится в сообщении.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил об остановке движения транспорта по Крымскому мосту из-за произошедшего в районе 145-й опоры моста чрезвычайного происшествия. Характер ЧП он не уточнил. На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров региона Игорь Михайличенко.