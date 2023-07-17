17 июля, 02:44,
обновлено 17 июля, 03:06

В Темрюкском районе Кубани сформировали оперштаб в связи с ЧП на Крымском мосту

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, штаб также займется организацией помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб для координации действий всех служб, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту, создан в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"По моему поручению на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту. Держим связь с коллегами из Крыма", - написал Кондратьев.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ. Власти Крыма заявили, что в регионе есть все необходимые запасы ГСМ, продовольственных и промышленных товаров. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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