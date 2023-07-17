В Иркутской области из-за грозы и ветра без света остались почти 2,5 тыс. домов

Под отключения попали также 18 социально значимых объектов

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Почти 2,5 тыс. жилых домов в 12 населенных пунктах Иркутской области попали под отключение электроэнергии в результате грозы и сильного ветра, которые обрушились на регион в ночь на понедельник. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло аварийное отключение электроснабжения в 12 населенных пунктах. <…> Под отключение попали 2 496 жилых домов, 18 социально значимых объектов. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Тулуна поступала информация о локальных отключениях электроснабжения в жилом секторе", - говорится в сообщении.

В Тулуне без света остались порядка 4 тыс. абонентов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе энергоснабжающей компании "Облкоммунэнерго". Порывы ветра в городе достигали 26 м/с.

В Братском районе вечером в воскресенье непогода оставила без света 25 населенных пунктов, к утру понедельника в 14 свет дали. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр района Александр Дубровин. Аварийные бригады добираются до населенных пунктов, обследуют линии. Прошедший дождь затруднил проезд к некоторым поселениям. У некоторых жителей затопило огороды.

В пострадавших населенных пунктах Иркутской области проводятся восстановительные работы.