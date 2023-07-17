Работу паромной переправы между Крымом и Кубанью остановили

Также ограничено автомобильное движение

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, сообщили власти Темрюкского района Краснодарского края.

"В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено. Работа паромной переправы приостановлена", - сообщается в Telegram-канале главы района.

Ранее в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ.

Паромную переправу вновь запустили после ЧП на Крымском мосту в октябре 2022 года, когда была повреждена проезжая часть. Все это время ее использовали для переправы грузового транспорта через Керченский пролив, также грузовики могли проехать в Крым по сухопутному маршруту через Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.